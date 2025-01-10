في شهر رجب.. أبرز 5 أحداث إسلامية يجب أن تعرفها

كـتب- علي شبل:

شهر رجب هو أحد الأشهر الحُرم التي يستعظم فيها ربنا سبحانه وتعالى الآثام، وإن كانت حراما في سائر السنة إلا أنها في هذه الأيام تكون أشد، وينصح العلماء وأهل الذكر بأن ينتقل العبد من دائرة غضب الله إلى رضاه، ومن معصيته سبحانه وتعالى ومجاهرته بالذنوب إلى أن يسارع إلى مغفرة من ربنا سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه.

وفي شهر رجب وقعت أحداث مهمة في التاريخ الإسلامي.. وفي التقرير التالي يرصد مصراوي أبرز 5 أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب.. تعرف عليها:

هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة:

بعد أنْ اشتدّ أذى مشركي قريش على المسلمين في مكة أشار عليهم النبي -عليه السلام- بالهجرة فرارا بدين الله -تعالى- وحماية لأنفسهم من بطش المشركين، واختار لهم أرض الحبشة، لأنّ فيها ملكاً عادلاً، لا يقبل الظلم على أحد، وكانت هذه الهجرة أول هجرة من مكة، وكانت في السنة الخامسة من البعثة، وبلغ عدد المهاجرين عشرة رجال وأربع نسوة، وكان منهم: عثمان بن عفان ومعه زوجته رقيّة بنت رسول الله عليه السلام، وأبو سلمة وزوجه أم سلمة، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مظعون -رضي الله عنهم-، وغيرهم.

وقد خرجوا خفية حتى وصلوا البحر؛ فركبوا السفينة باتجاه الحبشة، وعندما علمت قريش بخبرهم تبعتهم، لكنهم كانوا قد ساروا برعاية الله، ووصلوا الحبشة وأقاموا فيها آمنين بقية رجب وشعبان ورمضان، ثم وصلتهم أخبار أنّ أهل مكة قد أعلنوا إسلامهم؛ فطفقوا عائدين، وعند مشارف مكة تبيّن لهم أنّ الأمر ليس كذلك، وأنّ أذى المشركين يزداد على الدعوة ومن آمن بها؛ فاختار بعضم الدخول إلى مكة تسلّلاً، ودخل بعضهم بجوار أحد، واختار بقيّتهم العودة إلى الحبشة.

معجزة الإسراء والمعراج:

يُعرّف الإسراء بأنّه انتقال النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام ليلا من البيت الحرام في مكّة المُكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس على دابّةِ البُراق، وأمّا المعراج فهو صُعودهما من بيت المقدس إلى السماوات العُلى. وقد ثبت وقوع هذه الحادثة في القُرآن، والسُنّة، وشهادة الصحابة الكرام بذلك، وهي من إكرام الله -تعالى- لنبيّه.

تعدّدت آراءُ عُلماء السِّيَر في زمن رحلة الإسراء والمعراج، وأشهر هذه الأقول ما أرّخه الزُّهريّ، حيث قال إنّها كانت قبل الهجرة إلى المدينة المُنورة بسنة، وكانت بعد معاناة النبي -عليه الصلاة والسلام- من رحلته إلى الطائف، فكانت في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب من السنة الثانيّة عشرة للبعثة.

غزوة تبوك:

تعد غزوة تبوك آخر غزوة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وقعت في شهر رجب من العام التاسع الهجري الموافق 630 ميلادي، جاءت هذه الغزوة بعد عام من غزوة مؤتة التي استشهد فيها زيد بن حارثة بعد أن حمل الراية وأبلى بلاء حسنا ثم حملها بعده جعفر بن أبي طالب حتى استشهد ثم في لحقهما في النهاية عبد الله بن رواحة.

سميت بغزوة تبوك، التي أرست دعائم الدولة الإسلامية ومهدت لفتوح الشام، لأنها وقعت عند بئر تبوك في فصل الصيف في شدة الحر وقد بلغ العطش والتعب من المسلمين مبلغهما حتى كادوا أن ينحروا بعيرهم ليشربوا ماءها من شدة العطش. فضحت هذه الغزوة المنافقين وكشفت أعذارهم وأقوالهم الكاذبة التي أبدوها حتى يتخلفوا عن الحرب، ومن بين هذه الأعمال بناء المسجد الضرار الذي أراد به المنافقون تحقيق مآرب ضد الإسلام لكن الله أخبر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما يريده هؤلاء المنافقين ولذا أمره بهدم المسجد.

فتح دمشق على يد خالد بن الوليد:

بدأ تفكير المسلمين نحو فتح الشام يتخذ خطوات عملية منذ عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق؛ فقد سعى إلى تكوين جيش قوي يجمع صناديد العرب وأبطال المسلمين، وجعله في أربعة ألوية اتجهت إلى غزو الشام، جعل على أحدها أبا عبيدة بن الجراح، وعلى الثاني عكرمة بن أبي جهل، وعلى الثالث يزيد بن معاوية، وعلى الرابع عمرو بن العاص، وعيّن لكل لواء منها جهة يغزوها.

ولم تمض ليلة (16 من رجب 14 هـ / 5 من سبتمبر 635م) حتى كانت دمشق قد استسلمت للمسلمين، وصارت درة جديدة تزين قلادة الإمبراطورية الإسلامية الفتية، وتضاف إلى عقد دولته الواعدة.

دخول بيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي:

بعد حطين، فتح صلاح الدين المدن تباعا حتى وصل القدس من جهة الغرب فحاصرها بـ60 ألفا من العرب والكرد والتركمان، وقطع الإمداد عن الفرنجة.

وبعد حصار استمر 12 يوما بادر دانيال قائد الحامية الصليبية في القدس إلى طلب الصلح فوافق صلاح الدين وفتحت المدينة يوم الجمعة 27 رجب 583هـ الموافق 2 أكتوبر الأول 1187م، وصلى صلاة الجمعة الأولى بعد الفتح في مصلى قبة الصخرة بعد 90 عاما من الاحتلال.

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