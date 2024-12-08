هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر دون عذر؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،:" هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر دون عذر؟

وقال أمين الفتوى، إن الصلاة لها وقت محدد يجب على الإنسان أن يؤدى الصلاة في هذا الوقت.

وأضاف كمال، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": إذا كان مشغولا أو على سفر أو لديه عذرا وسينشغل عن الصلاة، بمعنى أنه سيخرج وقت صلاة العصر بعد المغرب وفي هذه الحالة لا يجوز ترك الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى أنه يجوز في هذه الحالة أن يجمع بين الظهر والعصر بدون قصر، فيصلى الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات.

واستشهد كمال بحديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح