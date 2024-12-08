محمد على يوضح حكم تركيب الأظافر وهل يبطل الوضوء؟

كتب-محمد قادوس:

حكم تركيب الأظافر وهل يبطل الوضوء؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن تركيب الأظافر الصناعية لغرض طبي صحيح ولا شيء فيه، كأن تُقلع بعض أظافر المرأة فتحتاج إلى وضع أظافر صناعية مكانها، فهذا لا حرج فيه؛ لأنه من التداوي.

واستشهد الداعية بحديث ورد عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قال: (أُصِيبَ أَنفِي يَومَ الكُلَابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذتُ أَنفًا مِن وَرِقٍ ــ أي: فضة ــ، فَأَنتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن أَتَّخِذَ أَنفًا مِن ذَهَبٍ) رواه الترمذي.

ونبه الداعية على أنه يجب إزالتها عند الوضوء والغسل إذا لم يكن في إزالتها مشقة أو ضرر، لأن من شروط الغسل والوضوء وصول الماء للعضو.

وأضاف علي في رده لمصراوي: وضع الأظافر الصناعية لغرض الزينة والتجمل فهذا لا يجوز؛ لأن فيه تغييرا لخلق الله، ولما يتضمنه من الغش والتدليس إذا كانت لغير الزوج، أما إذا كانت للزوج من أجل التزين له، ولا يراها أحد غيره، فيجوز مع مراعاة خلعها عند الوضوء والغسل.

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