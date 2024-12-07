محمد على يوضح حكم الوضوء بالميكياج؟

كتب-محمد قادوس:

حكم الوضوء بالميكياج؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده إن من شروط صحة الوضوء : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو، مستشهداً في ذلك بقول النووي في"المجموع" : " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن المكياج إن كان له طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء ، وأما إذا كان مجرد لون أو كان يسيرا ولا توجد طبقة عازلة بحيث لا تمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء صحيح.

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