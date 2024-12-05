ما حكم الاحتفال بمولد السيدة نفيسة وزيارة قبرها؟.. داعية إسلامي يوضح

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ إبراهيم رضا، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، أن الاحتفال بمولد السيدة نفيسة وغيره من الموالد ليس حرامًا طالما لا يتعدى على حدود الشريعة.

وقال الداعية الإسلامي أن زيارة القبور، التي تعد جزءًا من تلك الاحتفالات، تذكر الإنسان بالآخرة، وهي أمر مستحب في الإسلام.

وأضاف رضا، خلال لقائه في برنامج" صالة التحرير" المذاع عبر فضائية" صدى البلد": أنه لا يوجد ما يمنع من زيارة القبور طالما كانت النية الصافية هي التذكير بالآخرة، مستشهدًا في ذلك بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-:" زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة".

وشدد على ضرورة التزام المسلمين بالعلم الشرعي عند القيام بالإفتاء، مشيرًا إلى أن ليس كل من تعلم العلم الشرعي مؤهلًا للإفتاء، وهو أمر يجب أن يتم بعناية وفقًا لمعايير علمية وشرعية.

وأكد على أهمية الاقتداء بأهل بيت النبي في مسلكهم وأفعالهم، معتبرًا أن الاقتداء بهم هو طريق الصواب، ما دام المسلم يبتعد عن المحرمات ويحرص على الصلاح والتقوى.

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