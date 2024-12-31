محمد على يوضح حكم نسيان التشهد الأول؟

كتب-محمد قادوس:

حكم نسيان التشهد الأول؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن التشهد الأول سنة عند أكثر أهل العلم، وهو واجب عند الحنابلة.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن ترك التشهد الأول إما أن يكون عمدا أو سهوا:

1-فإن كان تركه عمدًا بطلت الصلاة عند الحنابلة، خلافا للقول الراجح عند المالكية.

وعند الشافعية يشرع سجود السهو لمن ترك التشهد الأول سهوا وكذلك عمدا على القول الصحيح.

لكن لا تبطل الصلاة عندهم بترك سجود السهو، جاء في كتاب (الأم) للإمام الشافعي: ولا أرى بينا أن واجبا على أحد ترك سجود السهو أن يعود للصلاة. انتهى.

2-إن كان الترك سهوا: فإن كان الشخص مقتديا بإمام فلا سجود عليه وصلاته صحيحة، لأن الإمام يحمل عنه سجود السهو.

وأوضح الداعية بالنسبة لمن يصلي منفردا، فإن حصل الطول عرفا قبل سجود السهو فعند الحنابلة تصح الصلاة ويسقط السجود لفوات التدارك، جاء فى مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي أثناء الحديث عن ترك سجود السهو: وإن طال فصل عرفا، أو أحدث أو خرج من مسجد، سقط عنه السجود لفوات محله، وصحت صلاته كسائر الواجبات إذا تركها سهوا. انتهى.

وعند المالكية تبطل الصلاة وتجب إعادتها، جاء في شرح الخرشي المالكي: يعني أن الصلاة تبطل بترك سجود السهو الذي قبل السلام إذا كان عن نقص ثلاث سنن وطال قولية كثلاث تكبيرات أو اثنتين مع تسميعه أو فعلية كترك الجلوس غير الأخير. انتهى.

وبين الداعية أن إعادة الصلاة لا تجب هنا إلا في تركها عمدا عند الحنابلة وفي قول عند المالكية، أو في تركها سهوا عند المالكية إذا طال الوقت قبل سجود السهو.

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