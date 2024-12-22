الإفتاء: يحرم شرعًا التعدي على المياه أو وصلاتها بأي شكل

كتب-محمد قادوس:

أكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يحرم شرعًا التعدي على المياه أو وَصَلَاتِها بأي صورة من صور التعدي سواء كان بالسرقة أو الاختلاس أو الانتهاب أو أخذها دون وجه حق.

وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: يزداد الأمر حرمةً إذا كان ذلك التعدي مُتعلقًا بحقوق المواطنين لا بفرد بعينه، مستشهدًا في ذلك بقل الله-تعالى- في سورة النساء،" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ".

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