الباحث بهيئة كبار العلماء: الرؤيا في النوم تشكل جزءًا من حياة الإنسان

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرؤيا جزء من حياة الإنسان، وتقريبا الإنسان ينام حوالي 8 ساعات في اليوم من إجمالي 24 ساعة في اليوم بما يعنى أن الإنسان ينام ثلث عمره تقريبا.

وأضاف الحجار، خلال لقائه ببرنامج "نبي الرحمة"، المذاع على قناة" الناس": أن فترة النوم الطبيعية كما يصف الأطباء تكون من 6 إلى 8 ساعات والإنسان حينما يشعر ببعض الأمور التي تتعبه نفسيا أو يجد نوعا من الفرح أصبحت تشكل جزءا من حياة الإنسان.

وأوضح الباحث الشرعي أن الرؤيا هي كل ما يراه الإنسان في حال النوم والرؤيا بالألف معناها أكثر من يستعمل في النوم والرؤية بالتاء المربوطة تدل على الرؤية البصرية في حال اليقظة واللغة تسمح أن تستخدم الكلمتين بمعنى واحد.

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