محمد أبوبكر: كل الأحاديث في فضل البلاد كذب إلا مكة والمدينة ومصر

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم صلى- ركعتين في أرض سيناء، وأن النبي-صلى الله عليه وسلم- نزل خلال رحلة الإسراء والمعراج وصلى ركعتين في أرض سيناء، في المكان الذي ناجى فيه النبي موسى ربه- سبحانه وتعالى-.

وأشار إلى أن كل الأحاديث النبوية الشريفة عن فضل البلاد كاذبة، إلا عن مصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أبوبكر، خلال لقائه ببرنامج" أخر النهار"، على قناة" النهار"،هتبدأ أحاديث أرض الشام تطلع اليومين دول، وهيبدأ ترديد أحاديث عن النبي في فضل سوريا والشام، كل حديث في فضل البلدان كذب عدا مكة والمدينة ومصر.

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