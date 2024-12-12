هل تغلظ عقوبة عالم الدين إذا ارتكب ذنبا؟.. الدكتورة هبة عوف تجيب

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن عالم الدين يحمل مسؤولية كبيرة، ويجب أن يكون قدوة حسنة في سلوكه وعمله.

وأضافت أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر: 53)"، مما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، إلا الشرك بالله، ولكن لا يعني ذلك أن التهاون في أمور الدين مقبولا.

وأوضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" (رواه البخاري)، مما يوضح أهمية العلماء وضرورة أن يكونوا قدوة صالحة.

وأشارت إلى أن العلماء مسؤولون عن توجيه الناس إلى الحق ونشره، وأنه عندما يرتكبون الذنوب فإن عواقب ذلك قد تكون أكثر تأثيرًا من الشخص العادي، لأن الناس قد يفقدون الثقة في الدين أو في العلماء، ويقتدون بهم.

وقالت إن العالم الذي يهدي الناس إلى الخير يُؤجر أجرًا كبيرًا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله" (رواه مسلم)، مؤكدة أن السبيل الأمثل للتكفير عن الذنوب هو التوبة والاستغفار، مستشهدة بقول الله تعالى "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (النور: 31).

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