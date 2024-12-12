محمد على يوضح حكم هجر الأم المؤذية؟

كتب-محمد قادوس:

حكم هجر الأم المؤذية؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لا ينبغي أن تكون سوء المعاملة من الوالدة، مبررا للأبناء على العقوق، فمعظم المشاكل تنشأ عن مقابلة السيئة بسيئة مثلها، والكلمة القاسية بمثلها، ثم يصحب ذلك رفع للصوت، واليد، وإساءة الأدب. وهذا من العقوق المحرم.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن حل هذه المشاكل لا يكون بترك القول الكريم للأم، بل بأن يتجمل الأبناء بالحلم والصبر، وأن يحملوا أنفسهم على مقابلة السيئة بالحسنة، والكلمة القاسية بالطيبة، والإعراض بحلم؛ فإن عكس ذلك يوقد فتيل الأزمة، ويوقظ ذكريات الماضي السيئة.

واستشهد الداعية بحديث ورد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله: قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث والرجلة. رواه النسائي.

وبين الداعية أنه روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يراح ريح الجنة من مسيرة خمسمائة عام ولا يجد ريحها منان بعمله ولا عاق ولا مدمن خمر. رواه الطبراني في الصغير.

وأوضح على أنه ينبغي على الأبناء أن يصاحبوا أمهاتهم في الدنيا معروفا، حتى وإن كانوا كفارا، فما بالنا بالمسلمين الموحدين!؟

ولا ينبغي عليهم أن يتخذوا المعاملة القاسية من الأمهات ذريعة لقطع رحم الأم، بل يجعلوا من ذلك سبيلا للوصول للهدف الأسمى وهو الجنة.

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