حكم مقولة" اللي معهوش فلوس حرام عليه يتزوج"؟.. داعية إسلامي يرد

كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ عطية محمد عطية، الداعية الاسلامي، على تصريح انتشر لأحد الأشخاص، يقول فيه :" اللي معهوش فلوس حرام عليه يتزوج"؟

وقال الداعية الاسلامي، إن النبي- صلى الله عليه وسلم-، جاء له رجل، وكان يريد الزواج وليس معه شئ، وأن الرسول قال لهذا الرجل هل معك شئ من القرآن الكريم، فقال معي سورة البقرة، فالرسول سمح له الزواج بشرط أن يعلم زوجته القرآن الكريم.

وأضاف عطية خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام"المذاع عبر قناة" الشمس": في حالة غلق باب الزواج، سيكون هناك فتح باب الفاحشة، فالكثير من الشباب لا يمتلك أموال كثيرة، ولكن يستطيع أن يتزوج، فلا يجوز أن نقول لهم" اللي معهوش فلوس حرام عليه يتزوج"

وأوضح الداعية أن الزواج ليس شرطه فقط المال، ولكن الرجل يستطيع أن يعمل وينفق على بيته، وأن كل أسرة عليها أن تسهل الأمور الزوجية.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح