الدكتورة هبة عوف: سرقة التيار الكهربائي بحجة أخذ الحق خيانة للأمانة

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن سرقة التيار الكهربائي بحجة "أخذ الحق" أمر محرم شرعًا، ولا يجوز تحت أي ظرف.

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي أن المرافق العامة مثل الكهرباء تُعد من الحقوق المشتركة التي تحفظها الدولة للمجتمع، والتعدي عليها يُعد سرقة صريحة تتنافى مع مبادئ الإسلام.

واستشهدت بقول الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" [النساء: 58]، مما يؤكد وجوب احترام حقوق الآخرين ورد الأمانات إليهم، وبالتالي سرقة الكهرباء تعتبر خيانة للأمانة، إذ إن هذه الموارد مخصصة للجميع ويتم تنظيمها وفق القانون.

وأشارت إلى أنه ورد في الحديث الشريف عن النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه ابن ماجه]، وبالتالي سرقة الكهرباء تُلحق ضررًا بالمجتمع من خلال استنزاف الموارد وزيادة الضغط على الدولة، وهو ما يُعد تعديًا صريحًا مخالفًا للشريعة.

وأشارت إلى أن النبي ﷺ حذر من أكل أموال الناس بالباطل، حيث قال "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" [صحيح مسلم]، وسرقة التيار الكهربائي تدخل في باب الاعتداء على أموال الغير.

واختتمت حديثها بالدعوة إلى تحري الحلال في كسب الرزق، والابتعاد عن التبريرات الواهية التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الآخرين، مؤكدة أن اللجوء إلى الجهات المختصة لحل المشكلات المالية هو الطريق الأمثل الذي يحقق العدل دون الوقوع في المحرمات.

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