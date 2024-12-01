هل يجوز قراءة القرآن عن طريق الهاتف أثناء الحيض؟.. أمين الفتوى يُوضح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول،" هل يجوز قراءة القرآن عن طريق التليفون خلال أيام فترة الحيض؟

وقال أمين الفتوى أن قراءة القرآن في الحديث النبوي المفهوم لا يقرأ الجنب أو الحائض شيء من القرآن ومعنى ذلك لا يقرأ أي لا يجريه على لسانه ولا يتلفظ به.

وأضاف ربيع خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة" الناس": أن الجنب سواء ذكر أو أنثى والحائض والنفساء مقصود بها النساء لا يقرأ من المصحف الورقي أو الكومبيوتر إنما لو أجرت القران على قلبها أو قرأت بعينها والأحسن تسمع بأذنها والسامع والتالي والناظر كلهم في الأجر سواء.

وأوضح أمين الفتوى في مثال حالة الحيض نقول لها أنها لها في العبادات الأخرى فسحة وعندها الذكر والصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم- وسماع القرآن وجريان القرآن على قلبها، إلا إذا لو كانت طالبة أو معلمة ويجب عليها أن تمتحن فتجري القرآن على لسانها ولا شيء عليها استثناء في هذه الحالة.

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