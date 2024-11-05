المهر أرز بدل الذهب.. فتوى داعية كردي تثير الجدل ورد من إفتاء كردستان العراق

كـتب- علي شبل:

بسبب ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض معدلات الزواج في إقليم كردستان، تفجر جدل شرعي بسبب إصدار هيئة دينية رسمية في السليمانية فتوى غير عادية تشير إلى أنه يمكن للعرسان تقديم "الأرز" أو "الإوز" أو "الديك الرومي" كمهرٍ بدلاً من الذهب.

وجاء في فتوى صادرة عن لجنة الفتوى السليمانية: "من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الشباب، يمكن إعطاء الأرز أو الإوز أو الديك الرومي أو أي شيء ثمين آخر للنساء كمهر بدلاً من الذهب".

وقال رئيس لجنة الفتوى في السليمانية محمد بنجويني: إن "شريعة الله تعالى ألزمت الرجل بإعطاء المرأة مهراً، لكنّها لم تحدد أن يكون من الذهب أو الفضة فقط، بل أي شيء له قيمة".

وتابع، "لقد حدث في الماضي أن تم إعطاء الأوز والديك الرومي كمهر للنساء في كردستان... وفي الماضي، حتى شجرة نخيل كانت تُعطى كمهر".

الفتوى الكردية المثيرة دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان الشيخ حسن خالد المفتي، للتعليق وحسم الجدل حول تلك الفتوى، وقال المفتي في حديث لوكالة "بغداد اليوم" إن "الفتوى تلك ليست للمجلس الأعلى للإفتاء في كردستان وأنا أمين المجلس، وإنما هي منقولة عن رأي بعض الأشخاص في بعض الفروع، ونحن ندعو إلى التعاون والتكافؤ بين الطرفين بهذا الصدد، لكن من غير ضغط أو إكراه أو إحراج".

وأضاف أن "المجلس الأعلى لا يجيز تحديد المهور، لأن المهر حق يخص المرأة فقط، فلها أن تتنازل عن جزء حقها قبل العقد أو حتى كله، لكن بعد التشخيص والإعطاء، ونحن من منطلق القرآن الكريم نعمل ونصدر الفتاوى".

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