إعلان

في أول أيامه.. اعرف سبب تسمية جمادى الأولى بهذا الاسم

07:08 م الأحد 03 نوفمبر 2024

دار الإفتاء المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كـتب- علي شبل:

حلّت علينا اليوم الأحد غرة شهر جمادى الأولى لعام ١٤٤٦هـ، وفق ما أعلنت دار الإفتاء المصرية من استطلاع هلال الشهر الفضيل، وارتفعت مؤشرات البحث عن معنى اسم الشهر وسبب تسميته، وهو ما أوضحه خبير الفلك والمناخ السعودي الدكتور خالد الزعاق.

أوضح الزعاق أن شهر جمادى الأولى سُمي بهذا الاسم لأن المياه كانت تتجمد فيه بوقت التسمية.

وأضاف الزعاق عبر حسابه بمنصة إكس: أن جمادى الأولى هو الشهر الخامس من شهور السنة الهجرية، والسنة الهجرية هي سنة قمرية أي أنها تعتمد على رؤية الهلال في شهورها.

وتابع: "القمر نشاهده بالعين المجردة 28 يوماً ويختفي ليلتين والشهور الهجرية 29 أو 30 يومًا وشهر جمادى الأولى سُمي بهذا الاسم لأن المياه كانت تتجمد فيه بوقت التسمية، أما الآن فشهر جمادى الأولى يطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة".

وختم بقوله: شهر جمادي الأولى لهذه السنة إذا نزل فيه مطر فإن السنة تبشر بربيع مزدهر لأنه داخل في حيز الوسم ومطر الوسم مبروك حتى لو كان خفيف.

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح

غرة شهر جمادى الأولى تسمية جمادى الأولى بهذا الاسم دار الإفتاء المصرية الدكتور خالد الزعاق شهور السنة الهجرية جمادى الأولى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيديو- إمام المسجد النبوي يتصدر تريند إكس.. ماذا تعرف عن الشيخ عبدالله القرافي؟

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)