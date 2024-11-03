في أول أيامه.. اعرف سبب تسمية جمادى الأولى بهذا الاسم

كـتب- علي شبل:

حلّت علينا اليوم الأحد غرة شهر جمادى الأولى لعام ١٤٤٦هـ، وفق ما أعلنت دار الإفتاء المصرية من استطلاع هلال الشهر الفضيل، وارتفعت مؤشرات البحث عن معنى اسم الشهر وسبب تسميته، وهو ما أوضحه خبير الفلك والمناخ السعودي الدكتور خالد الزعاق.

أوضح الزعاق أن شهر جمادى الأولى سُمي بهذا الاسم لأن المياه كانت تتجمد فيه بوقت التسمية.

وأضاف الزعاق عبر حسابه بمنصة إكس: أن جمادى الأولى هو الشهر الخامس من شهور السنة الهجرية، والسنة الهجرية هي سنة قمرية أي أنها تعتمد على رؤية الهلال في شهورها.

وتابع: "القمر نشاهده بالعين المجردة 28 يوماً ويختفي ليلتين والشهور الهجرية 29 أو 30 يومًا وشهر جمادى الأولى سُمي بهذا الاسم لأن المياه كانت تتجمد فيه بوقت التسمية، أما الآن فشهر جمادى الأولى يطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة".

وختم بقوله: شهر جمادي الأولى لهذه السنة إذا نزل فيه مطر فإن السنة تبشر بربيع مزدهر لأنه داخل في حيز الوسم ومطر الوسم مبروك حتى لو كان خفيف.

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