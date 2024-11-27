خالد الجندي: الحزن ليس من صفات المؤمن

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك حالة غريبة يعاني منها البعض في المجتمع، وهي التشاؤم، وعدم القدرة على التفاعل مع الخير بشكل إيجابي.

وأشار الجندي خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "دي إم سي": إلى أنه من المفترض أن نرى في كل شر يقع "إرادة الله" ونعتقد أن الخير وراءه، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، فعندما يواجه الإنسان نعمة أو سعادة، غالبًا ما يتوقع مصيبة أو مكروه، فأصبح هذا التشاؤم سمة متأصلة في بعض الأفراد.

وأعطى مثالًا شائعًا في المجتمع المصري حول كيفية التعامل مع الفرح عندما يشعر الإنسان بالسعادة أو النجاح، قد يتسائل البعض "هل سيأتي بعدها شر؟"، وهو ما يعكس نوعًا من الحذر المفرط أو التشاؤم المتجذر في العقلية الشعبية.

وتطرق إلى أهمية التفاؤل في المجتمع، مشيدًا بحالة التسامح والحب التي يسعى الكثيرون إلى تعزيزها، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه الرئيس السيسي في هذا السياق، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة من الرئيس قد أسهمت في نشر روح العفو والمصالحة في البلاد، حيث تم تكريم أكثر من 716 شخصًا في خطوة تعكس الاهتمام بتضميد الجراح المجتمعية.

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