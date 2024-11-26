محمد على يوضح صفة الغسل من الجنابة؟

كتب-محمد قادوس:

ما هي صفة الغسل من الجنابة؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن النية أول شرط من شروط صحة الغسل ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل ما أصابه الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره ثم تعميم جميع الجسد بالماء بما في ذلك غسل الشعر ويوصل الماء إلى داخله.

وأضاف علي في رده لمصراوي: ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك بدنه، ومن لم يعمم جسده بالماء كان غسله ناقصا، ولا تجزئ صلاته؛ لعدم طهارته.

وأوضح الداعية أنه جاء في كشاف القناع للبهوتي: (ويتفقد أصول شعره) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: تحت كل شعرة جنابة» (وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته). اهـ.

وبين الداعية أن هناك مسألة مهمة خاصة بالنساء لابد من ذكرها وهي ترك غسل الشعر في غسل الجنابة؛ فإذا تركت المرأة غسل شعرها فغسلها غير مجزئ، والصلوات بعده تجب إعادتها ـ عند الجمهورـ لفقد شرط من شروطها وهو طهارة الحدث.

وقال جماعة من أهل العلم بعدم وجوب القضاء في حق من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها جاهلا.

والله أعلم

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