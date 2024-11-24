رمضان عبد المعز: لا يحزن من كان له أب فما بالنا بمن كان له رب

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، على ضرورة اللجوء إلى الله في المحنة والشدة والإيمان بقدره وأنه سيحل جميع الأزمات.

وقال الداعية الإسلامي في عز محنتك وأزمتك وشدتك لك الله والرب هو السيد والمربي والمصلح، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الأنعام،" ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ".

وذكر الداعية واقعة أم موسى واعتمادها على الله، قائلا: "حينما كانت أم موسى في عز حزنها وخوفها وآلمها وشدتها وخائفة على ابنها رضيعها نبي الله موسى وفي عز الأزمة أوحى لها الله أن ترضعه وتلقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن".

وأضاف عبد المعز خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي": لا يحزن من كان له أب فما بالنا بمن كان له رب لا تحمل هم شيء ولا تخاف من حدوث شيء.

وأوضح الداعية أن المؤمن في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياته، يعرض أموره على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنير بنورهما في كافة شؤون حياته.

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