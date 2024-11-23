أستاذ بجامعة الأزهر: حفاظ الزوجة على بيتها لا يقلل من كرامتها

كتب- محمد قادوس:

أجابت الدكتورة هبة عوف أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، على سؤال حول عدم وجود الستر بالمنازل مثلما كان يحدث قديما؟

وقالت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أن قضية الستر من أهم القضايا وغيابه بسبب البعد عن الدين.

وأضافت عوف خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس"، عبر قناة "mbc": أن ما يحدث الآن تجد الزوجة والزوج يخرج سر كل منهما على السوشيال.

وأكدت أستاذ التفسير، أن البعد هو أن يعتقد الشخص أن الدين شيء والحياة شيء آخر، البعض يعتقد أن الدين شيء صعب ولكنه غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لافتة إلى أن الحفاظ على البيت من قبل الزوجة هو من الشرع، وليس فيه قلة كرامة لها.

واستشهت بقصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، التي قالت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت، تشكو زوجها، فأنزل الله سبحانه في القرآن الكريم سورة كاملة بحقها، سماها سورة المجادلة، افتتحها سبحانه بقوله: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير} (المجادلة:1)، وهى هنا كانت لا تريد الطلاق من زوجها بعدما قال لها أنتى على كظهر أمي وقال لها سدنا النبي قد طلقك.

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أن الرائج الآن هو البحث وراء الفضائح لنشرها بهدف الترند، لافتة إلى أن الترند بعد الناس عن الدين وعن ربنا، كما ساهم بشكل كبير فى خراب البيوت.