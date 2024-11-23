هل الروح تعود للمتوفى عند زيارته في المقابر؟ أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المتابعين يقول: " هل الروح تعود للمتوفى عند زيارته في المقابر وتصعد مرة أخرى، وهل يستحب يوم معين للزيارة؟

وقال أمين الفتوى، يوجد حديث ورد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام.

وأضاف عبد السميع خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": أن كيفية رد السلام ليست موجودة، ولم يبينها سيدنا النبى فمنغشلش بالنا بيها، ولا نبحث عنها".

وأوضح عبد السميع أن أفضل وقت لزيارة القبور هو يوم الخميس والجمعة وصبح يوم السبت، حيث وردت آثار عن الرسول أن هذه الأوقات يكون شعور المنتقلين فيها لزيارة الأموات أكثر من غيرها.