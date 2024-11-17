هبة عوف: قراءة سورة يس تريح القلب وتزيل الهموم وتقضى الحاجات

كتب-محمد قادوس:

أوضحت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، أن الإنسان في حياته قد يواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تجعله يشعر بالعجز والضيق، وقد يجد نفسه في لحظات يتساءل عن كيفية الخروج من هذه الأزمات.

وقالت أستاذة التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة: "كثيرًا ما نمر بأوقات نشعر فيها أن كل شيء ضدنا، وأن الأمور أصبحت أكثر صعوبة مما نحتمل، لقد مررت شخصيًا بمواقف كثيرة جعلتني في حالة من الحيرة والضيق، ولكن في تلك اللحظات، كنت أتجه إلى القرآن الكريم، وأجد أن سورة "يس" كانت دائمًا هي ما يريحني ويخفف من ضغوطات الحياة، عندما قرأت هذه السورة، شعرت براحة كبيرة وكأنني أجد فيها طمأنينة وتسكينًا للقلوب.

وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ يس في صدر النهار، قضيت حاجته"، موضحة أن هذا الحديث الشريف كان له وقع كبير في نفسها، مؤكدة أن قراءة السورة يمكن أن تكون مصدرًا للسكينة عندما يشعر الإنسان بالضيق أو الظلم.

وأضافت: "عندما يظلمك أحد، أو تجد نفسك في موقف صعب، عليك أن تقرأ سورة "يس"، وتوكل على الله، فهو القادر على فرج همك.

وجهت الدكتورة هبة رسالة للمظلومين، قائلة: "عندما تشعر بالظلم، حاول أن تعفو عن الظالم وتترك أمره لله، فالله هو أعدل العادلين وسورة "يس" تظل من أقوى السور التي تريح القلب وتزيل الهموم.

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