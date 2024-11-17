هل شرب السجائر محرم شرعًا أم مكروه؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول هل التدخين حرام شرعا أم مكروه؟

في رده، قال أمين الفتوى لو قلنا السجائر إذا حشرت هل تحشر مع الطيبات أم الخبائث والله حرم علينا الخبائث وأحل الطيبات وهي حرام ولا ينبغي أن يشربها الإنسان وعليه أن يتركها لأنها مهلكة للبدن والمال وتؤثر على الصحة بشكل عام.

وتابع: اتعجب من الناس اللي محتاجة مبلغ علبة السجائر وبيته محتاجة ومش بيعطيهم ويجيب السجائر.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": أي إنسان عنده العزيمة أنه يسيب السجائر هيتركها وشوفنا الشباب كانوا يتعاطون مخدرات وبودرة وقرروا يبطلوا بيتعبوا شويه وقفلوا على نفسهم لحد شفاء الله والموضوع عايز إرادة قوية من الإنسان.

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