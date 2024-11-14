نادية عمارة توضح حكم قراءة القرآن بالعين فقط

كتب-محمد قادوس:

تلقت الدكتورة نادية عمارة، المتخصصة في الدراسات الإسلامية، سؤالًا من متابعة تسأل عن حكم قراءة القرآن الكريم بالعين فقط؟

وقالت المتخصصة في الدراسات الإسلامية إن قراءة القرآن الكريم بالعين فقط، لا تعتبر قراءة بالمعنى المعتبر شرعًا.

واستشهدت بقول الله-تعالى- في سورة المزمل،" يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا".

وأضافت عمارة خلال تقديم برنامجها" قلوب عامرة" المذاع عبر قناة "أون": أن قراءة القرآن الكريم بالعين فقط لا يثاب عليه كـ ثواب القراءة، لأنها ليست قراءة.

وبينت أن قراءة القرآن الكريم بالعين فقط يعد من التدبر وليس من القراءة، مشيرًا إلى أن الإنسان يأخذ ثوابًا أيضًا على التدبر في القرآن الكريم.

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