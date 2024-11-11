داعية يوضح حكم صلاة من سب الدين؟

كتب-محمد قادوس:

حكم صلاة من سب الدين؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده من سب الدين عامدا متعمدا فقد خرج من الإسلام ويحكم عليه بالردة.

قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله: (قد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله-صلى الله عليه وسلم-أو دفع شيئا أنزله الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر".

وأضاف علي في رده لمصراوي:لو تاب من ذلك، فمن تاب تاب الله عليه، أما لو كان في حالة الغضب: فليس عذرا، ما لم يصل به الغضب إلى حال الإغلاق التام، كحال المجنون، الذي لا يدري فيه ما يقول.

وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد: فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به، يقول الله تعالى في الأيمان: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ)

والإنسان إذا تاب من أي ذنب، ولو كان ذلك سب الدين؛ فإن توبته تقبل إذا استوفى شروط التوبة.

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