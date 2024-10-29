داعية إسلامي: الإنسان في القضاء والقدر يتعامل مع أمرين

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ السيد عبد الباري، الداعية الإسلامي، أن الإنسان في القضاء والقدر يتعامل مع نوعين من الأمور، النوع الأول هو ما يكون مجبرًا فيه، مثل المكان والزمان، والأجساد والعقول، فمثلاً، يختلف الناس في المزايا الطبيعية مثل الذكاء والعصبية، وهذه الأمور تُحدد بشكل كبير بقدرة الله.

وأشار عبد الباري، إلى أن الإنسان قد يرى شخصًا ما "بليدًا" بينما قد يكون لديه موهبة لم تُكتشف بعد، موضحا أن لكل إنسان ذكاءات متعددة، كما أشار إليها الغرب، مما يعني أن شخصًا قد يبرع في مجال بينما يفشل في آخر.

واستشهد الداعية الإسلامي بنماذج من حياة النبي-صلى الله عليه وسلم-، الذي كان يلاحظ المواهب المتنوعة في أصحابه، فكل منهم كان لديه دور ومكانة خاصة، فبعضهم كان قائدًا حربيًا، وآخر سياسيًا، والبعض كان محدثًا.

وأضاف عبد الباري خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس": النوع الثاني وهو الإرادة الإنسانية، موضحًا أن هناك أمورًا يمكن للإنسان أن يختارها مثل الزواج أو العمل، مؤكدا أن التعليم والثقافة لا يجب أن يُحددا بمهنة أو نوع معين من الرزق، فالله سبحانه وتعالى قدّر الأمور، لكن الإنسان له حرية الاختيار.

وختم بالتأكيد على أن الإنسان ليس مجبرًا على الأفعال التي يقوم بها، وأن كل ما يقرره هو في النهاية اختياره، حتى وإن كان مقدرًا له.

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