أمين الفتوى: "حط إيدك على المصحف واحلف" تعتبر يمين منعقدة

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحلف بوضع اليد على المصحف يعتبر يمينًا منعقدة، لافتا إلى أن المصحف يُعبر عن كلام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي، إذا كان الشخص يقصد أحكام الله، فإن هذا الحلف يكون جائزًا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن ثقافة الحلف بالمصحف ليست مستحبة ويجب أن نتجنبها، مشددًا على أهمية تعزيز ثقافة الصدق والابتعاد عن الشكوك.

وأشار إلى أن ظاهرة التحليف على المصحف، تدل على مشكلة أعمق تتعلق بفقدان الثقة، داعيا المشاهدين إلى ضرورة الاكتفاء بكلام الآخرين وعدم اللجوء إلى الحلف أو الاتهام، مشيرًا إلى أن الثقة والاحترام هما الأساس لبناء علاقات صحية في المجتمع.