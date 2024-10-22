داعية إسلامي: هناك جانبًا مظلمًا في فهم القضاء والقدر

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ السيد عبد الباري، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الابتلاء من الله سبحانه وتعالى هو جزء أساسي من تجربة الحياة، مؤكدا أنه يجب على المؤمن أن يتفهم هذا المفهوم بعمق. وفي سياق الحديث عن معاني الابتلاء.

وأضاف عبد الباري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة "الناس": أن بعض الناس قد يتساءلون: "لماذا أتعرض للألم والمرض رغم أنني أصلي وأصوم وأتوجه إلى الله؟"، وقد تتكرر مثل هذه الأسئلة، ولكن من المهم أن ندرك أن كل تجربة نمر بها لها حكمة من وراءها.

وأكد على ضرورة أن نعلم الناس أن هناك جانبًا مظلمًا في فهم القضاء والقدر، وأن علينا أن نربطهم بالحق سبحانه وتعالى. وأوضح أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء: "لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون"، وهذا يعني أن الله يعلم ما يفعل، بينما لا نعلم نحن كثيرًا عن حكمته.

وأضاف ر مثالًا عن الأم التي تأخذ ابنها الصغير المريض إلى الطبيب، حيث يتألم الطفل أثناء اخذ الحقنة. في هذه اللحظة، يشعر الطفل بالضعف والبراءة، ويتساءل: "لماذا تفعلين ذلك بي؟". ولكن الأم تقوم بذلك من باب الحب والرعاية، لأنها ترغب في إنقاذه من ألم أكبر.

وذكر ر أن الابتلاءات قد تكون بمثابة الحقن التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على عباده، لتحميهم من أضرار أكبر. فالله ينظر إلى حال العبد، وقد يراه في حاجة إلى تأديب أو تذكير، مما يدفعه إلى التقرب إليه أكثر.

وأوضح أن الابتلاء قد يكون اختبارًا لصبر الإنسان، وهو أيضًا فرصة للتقرب إلى الله، فالإنسان عندما يتعرض للصعوبات، يعود إلى الله بالدعاء والنداء، مما يعزز علاقته مع خالقه.

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