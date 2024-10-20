بالفيديو| أمين الفتوى: لهذا السبب يسمون الشذوذ "مثلية" والزنا "مساكنة"

كـتب- علي شبل:

حذر الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تسمية الأشياء المحرمة بمسميات أخرى للترويج لها، قائلًا إنه منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا أعوان الشر في كل وقت يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يبعدوا الناس عن دين الله، وعن شريعة رسوله.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه سيأتي زمان الذي يسمونا الحرام بأسماء غير التي أتى بها القرآن الكريم أو السنة، مثل الخمر.

وأضاف كمال، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس عبر قناة الناس، أن من الأشياء التي يُروّج لها بليل والنهار هو الشذوذ، وهو حرام شرعًا، ولكن يتم تسميته بأسماء أخرى مثل "مثلية جنسية" أو "حرية شخصية"، ويتم تصدير هذه المصطلحات لكي يبتعد الناس عن حرمة هذا الأمر، لكن الأصل أنه حرام.

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