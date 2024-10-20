أستاذ بالأزهر: حديث" إرضاع الكبير" صحيح وموجود

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن حديث إرضاع الكبير، هو حديث صحيح، وموجود في كتاب صحيح البخاري.

وأضاف نبوي، في حواره له ببرنامج" الساعة 6"عبر قناة" الحياة" أن حديث إرضاع الكبير، حديث صحيح. ولكنه خاص بمرحلة زمنية تشريعية معينة، أجاز فيها النبي-صل الله عليه وسلم- لحالة معينة هذه الجزئية التي عرفت بـ "إرضاع الكبير".

وأشار إلى أن الإمام البخاري أثبت هذا الحديث في كتابه، رغم أنه خاص بحالة معينة وليس عامًا، لتبيان مراحل التشريع في هذه الجزئية.

وأكد أستاذ الحديث المساعد أن إرضاع الكبير كان لحالة واحدة، ولا تتعدى إلى حالات أخرى أو حالات عامة.

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