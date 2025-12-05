في ذكرى وفاة الإمام الغزالي، التي توافق 14 جمادى الآخرة 505هـ.. رصد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 10 دروس مستفادة من رسالته المُلهِمة «أيها الولد».

وكشف الأزهر للفتوى أن «أيها الولد» أو «أيها الولد المُحبّ» رسالة صاغها حجة الإسلام الإمام الغزالي لأحد تلاميذه؛ ليقدم له مجموعة من الإرشادات التربوية؛ فكانت هذه الرسالة دليلًا للسالكين في تزكية النفوس، وتعلم العلم النافع.

ورصد الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، في 10 نقاط، أبرز ما يُستفاد من هذا المُؤلَّف:

1️⃣ الحثُّ على حسن التعلّم والتلقّي، ودوام سؤال الشيخ عمّا يعين على الخير، واستمداد دعائه.

2️⃣ بيانُ فِطنة المربّي في التفريق بين ما يُكتسَب تعلّمًا، وما لا يُدرَك إلا بالذوق والمجاهدة.

3️⃣ تأكيدُ أن العلم الشرعي لا يثمر إلا بالعمل، وأن العلم بلا تطبيق كجسد بلا روح، مع النهي عن اتخاذ العلم مطيّة لطلب الدنيا وزخارفها.

4️⃣ ضرورةُ تصحيح النيّة، وتطهير القلب من أمراضه الباطنة، وتحري الحلال في كل شأن.

5️⃣ التحذيرُ من انشغال الإنسان بما لا يعنيه؛ إذ هو من دلائل عدم التوفيق.

6️⃣ الدعوةُ إلى الإخلاص، وسموّ الهمة في طلب العلم.

7️⃣ التأكيدُ أن العبادة الصحيحة هي متابعة الشرع قولًا وفعلًا، والتنبيه إلى قيمة الوقت، وخطورة كثرة النوم، والحث على قيام الليل والاستغفار بالأسحار.

8️⃣ لا بد للسالك من أربعة أمورٍ رئيسة: عقيدةٌ صحيحة - توبةٌ نصوح - استرضاءُ الخصوم - وتحصيلُ قدرٍ من علم الشريعة يُقام به الواجب.

9️⃣ بيانُ أهمية الشيخ المربّي الذي يزكّي النفس ويعوّدها مكارم الأخلاق، بشرط أن يكون من أهل العلم والصلاح، ومن أوصافه: الإعراض عن الدنيا، وصحة السند في التربية، ومجاهدة النفس، ودوام الطاعات، وحسن الخلق.

🔟 توضيحُ حقيقة التصوف بأنه الاستقامة وحسن خلق، وبيان معاني العبودية والتوكل والإخلاص، مع التحذير من آفات الجهل والرياء.

