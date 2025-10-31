موعد أذان وصلاة الجمعة اليوم 31 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكرًا كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصًا على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة، الموافق 31 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان الجمعة، اليوم الجمعة 31 أكتوبر، في تمام الساعة 11:39ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 31 أكتوبر:

صلاة الفجر: 4:40 صباحًا.

الشروق 6:8 صباحًا.

صلاة الجمعة: 11:39 ظهرًا.

صلاة العصر: 2:45 مساءً.

صلاة المغرب: 5:09 مساءً.

صلاة العشاء: 6:27 مساءً.

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللهٰم أنت الحفيظ فاحفظ علينا طمأنينتنا وسكوننا، وأنت السلام فسلّمنا من الخوف والوجع، وأنت المنان فأوزعنا أن نشكر جليل مننك وعظيم نعمائك، وأنت الشّكور فتقبّل منا يسير الجهد وبارك لنا فيه.

ربي إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ومغفرة منك ونصراً على الظالمين.

اللهُم سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة ويسّر لي كل امر عسير، وقُل لما اريد كُن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك، يارب ايّام جميلة واخبار مفرحة وراحة بال وتوفيق من عندك انك على كل شيء قدير.

اللهٰم أنت المعين وبك الأنفس تستعين وبك القلوب تستكين فاجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين وبرضاك طامعين وفي ظل عرشك آمنين مطمئنين وفي الجنة خالدين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.