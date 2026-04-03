إعلان

ما حكم جمع صلوات اليوم بوضوء واحد وهل يجب التجديد لكل صلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

10:34 م 03/04/2026

الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يجوز جمع صلوات اليوم بوضوء واحد فقط أم يجب تجديد الوضوء لكل فريضة، موضحًا أن الوضوء لكل صلاة سنة من السنن، وأن الوضوء عبادة عظيمة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الوضوء من أعظم الأسباب التي تُغفر بها الذنوب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه ويديه خرجت ذنوبه مع آخر قطرة ماء، ما لم تكن من الكبائر، مؤكدًا أن الوضوء عبادة لها أثر كبير في تطهير الإنسان.
وأشار إلى أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة سواء انتقض وضوؤه أو لم ينتقض، مؤكدًا أن تجديد الوضوء باستمرار يمنح الإنسان نشاطًا وقوة في الجسد والقلب والروح، ويعينه على أداء الصلاة والعمل والعبادة بسهولة ويسر.
وأكد أن الحفاظ على الوضوء له أثر كبير في حياة المسلم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «الطهور شطر الإيمان»، كما أشار إلى ما ذُكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يحسن الوضوء، رغم مكانته العلمية الكبيرة، لما في ذلك من فضل عظيم.
وأوضح أن الصلاة بوضوء واحد جائزة وصحيحة ما دام الوضوء لم ينتقض، مستشهدًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم فتح مكة، مؤكدًا أن الذي يوجب تجديد الوضوء هو حدوث الحدث الأصغر، أما مع بقاء الوضوء فالصلاة صحيحة، مع التأكيد على أن تجديد الوضوء يظل عبادة مستحبة لما له من أثر في زيادة النشاط والنور في حياة المسلم.

اقرأ أيضاً:

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

