كتب - علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن حكم المسح على الطاقية او العمامة عند الوضوء، وهل يعد الوضوء صحيحا في تلك الحالة.

وكان العالم الأزهري تلقى سؤالا من شخص يقول في رسالته: مسحت على عمامتي فقط في الوضوء فهل يكون الوضوء صحيحا؟، ليرد موضحا أنه لكي يكون الوضوء صحيحا لابد من وجود أركانه وهي ستة، أربعة جاءت في النص القراني الكريم وهو قوله تعالى ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...).

واثنان تضاف إلى الأربعة الواردة في الآية وهي: النية والترتيب، ومن أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها مسح الرأس.

وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر إلى أن هناك خلافا بين أهل العلم في القدر الممسوح من الرأس فمنهم من قال بوجوب استيعاب الراس كلها بالمسح، ومنهم من قال يكتفى بمسح بعض الرأس.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن السائل لم يمسح رأسه مباشرة بل مسح على الساتر عليها المتمثل في العمامة أو الطاقية واكتفى بالمسح على العمامة فقط فإذا كان الأمر كذلك فهل يكون الوضوء صحيحا أو يكون غير صحيح نقول في الجواب عن ذلك:

في ذلك اختلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال بوجوب مسح الناصية مع اكمال المسح على العمامة وله أدلة معتبرة ومنهم من قال يكتفى بالمسح على العمامة فقط، وله أيضا أدلته الواردة في سنة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجح من هذين الرأيين أن يمسح المتوضئ على ناصيته وان يكمل على عمامته مسحا.. هذا والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف



