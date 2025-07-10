أحمد خليل: كل كلمة تكتبها على السوشيال دون تحقق تزيد ميزان سيئاتك في الآخرة

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن الشهرة قد تلمع في الأرض وتُبهر الأبصار، لكنها لا تعني القبول في السماء، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى لا يُقيّم الإنسان بعدد متابعيه أو بما يظهر عليه من مظاهر، بل بما في قلبه من صدق وإخلاص وما في عمله من نفع وخير.

واستشهد الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"، موضحًا أن الميزان الحقيقي عند الله هو صفاء القلب وصلاح العمل، لا المظاهر ولا الأرقام ولا "الترندات".

وأضاف: "قد يكون لك قبول عند الناس، لكنك منسيّ عند رب الناس! لذلك، كل من يسعى للشهرة عليه أن يسأل نفسه بصدق: هل ما أقدمه يُرضي الله؟ هل يزيدني قُربًا أم يُبعدني؟ هل لوجهي نفع أم هواء؟".

وحذر من خطر النشر دون تحقق، قائلًا:"النشر بلا تحقق حرام شرعًا، ويُعد من الكبائر التي توقع صاحبها في الذنب حتى لو لم يقصد، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا"، وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن ينقل معلومة أو خبرًا دون التأكد من صحته، خصوصًا إذا كان الخبر يضر أشخاصًا أو يُثير فتنة أو يشوّه سمعة".

وتابع: "في زمن كثرت فيه الأصوات، قلَّت فيه الأصالة. لا تكن مجرد ناقل بل كُن أمينًا، فكل كلمة تكتبها على السوشيال ولا تتحقق منها، قد تُسجّل في ميزان سيئاتك إن كانت كذبًا أو إشاعة أو فتنة".

اقرأ أيضا:

يراودني التفكير في امرأة أفتقدها ووساوس حول العقيدة عند الصلاة.. ماذا أفعل؟.. والبحوث الإسلامية يجيب

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب