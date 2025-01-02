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طفرة في السياحة التونسية.. استقبال 10 ملايين لأول مرة

05:30 ص الخميس 02 يناير 2025

السياحة التونسية

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د ب أ:

توافد عدد كبير من السياح في عام 2024، حيث تخطى الـ 10 ملايين لأول مرة، وذلك ما كشفه مدير ديوان السياحة التونسي.

وحقق قطاع السياحة الحيوي في تونس نمواً بنسبة 9 % مقارنة بعام 2023.

وبلغ عدد السياح ،وفق آخر تحديث، حتى يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري تسعة ملايين و860 ألفاً.

وقال مدير ديوان السياحة حلمي حسين ، في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة، " اليوم 30 ديسمبر(كانون الأول) تجاوزنا من المؤكد 10 ملايين سائح وهو رقم قياسي مطلق".

وكان الرقم القياسي لعدد السياح الذين زاروا تونس يعود إلى عام 2019 قبل تفشي جائحة كورونا بأكثر من 9.4 مليون سائح.

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