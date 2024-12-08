10 صور لأكثر الفنادق رعبا في العالم- أصوات غريبة وأشباح

كتبت- أسماء مرسي:

الفنادق من الأماكن التي يميل إليها الأشخاص لقضاء وقت ممتع للاسترخاء وقضاء عطلة مميزة، ولكن، هل تعلم ما هي أكثر الفنادق رعبا في العالم؟

فندق هوثورن

يقع فندق هوثورن في مدينة سالم بولاية ماساتشوستس، وهي مدينة تشتهر بمحاكمات الساحرات في القرن السابع عشر.

يعتبر هذا الفندق أحد أكثر الأماكن مسكونة في المدينة، حيث يزعم العديد من النزلاء والباحثين عن الأشباح أنهم شاهدوا أو شعروا بوجود كائنات خارقة للطبيعة.

تشمل الشهادات التي تم تسجيلها في هذا الفندق سحب الملاءات في الليل، وتحريك الأثاث، وظهور امرأة شبح تحدق في المرآة.

وقد تم إجراء العديد من التحقيقات والتحقيقات في الفندق، ما زاد من شهرته كوجهة لمحبي الرعب والغموض، وفقا لموقع "cntraveller".

فندق كونكورد الاستعماري

يعتبر فندق كونكورد الاستعماري في ماساتشوستس من أقدم الفنادق في المنطقة، ويعود تاريخه إلى عام 1716.

يُعتقد أن العديد من الأرواح تسكن هذا الفندق التاريخي، بما في ذلك روح رجل يرتدي قبعة عالية تشبه هنري ديفيد ثورو، وروح فتاة صغيرة ترتدي غطاء رأس.

وقد تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث الغريبة في الفندق، مثل سماع أصوات خطوات وأبواب تُفتح وتُغلق من تلقاء نفسها.

فندق ساراناك

يقع هذا الفندق الفخم على ضفاف بحيرة ساراناك في منطقة آديرونداك، وهو أحد الفنادق التاريخية التي تديرها مجموعة هيلتون.

ومع هذا الفخامة والجمال، يحمل الفندق في طياته قصة مرعبة بعض الشيء. فقد تم بناء الفندق على أرض كانت في السابق مدرسة ثانوية، ويقال إن روح المشرف القديم الذي خدم المدرسة لمدة 35 عاماً لا تزال في القاعات، وكأنه يبحث عن طالب ليعاقبه.

كما يروي النزلاء قصصا عن سماع أصوات غناء غامضة ورؤية أشباح في قاعة الرقص.

فندق مارشال

في مدينة سافانا، جورجيا، المعروفة بتاريخها الغني بالقصص المخيفة، يقع منزل مارشال، وهو أحد أقدم الفنادق في المدينة.

يعود تاريخ المنزل إلى عام 1851، وقد استخدمه الاتحاد كمستشفى في نهاية الحرب الأهلية، ويعتقد الكثيرون أن أرواح الجنود الذين لقوا حتفهم هناك لا تزال تجوب ممرات الفندق.

وقد عثر العمال على بقايا بشرية أثناء ترميم الفندق في أواخر التسعينيات، مما زاد من قوة هذه الاعتقادات.

فندق ستانلي

يقع فندق ستانلي في جبال روكي، وهو أكثر من مجرد فندق تاريخي، ونظراً لتساقط الثلوج وانسداد الطرق، الفندق مخيفا للغاية، فضلا عن، هناك العديد من القصص المرعبة التي يرويها النزلاء تدور حول سماع ضحكات أطفال في الطابق الرابع أو عزف بيانو بعد منتصف الليل.

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