15 صورة لأكبر 5 منازل في العالم.. قصور فاخرة تفوق الخيال

كتبت- أسماء العمدة:

تضم قائمة أكبر المنازل في العالم مجموعة من القصور الشاهقة والفاخرة، التي تتنافس في الحجم والترف والتصميم المعماري الفريد.

وهذه القصور ليست مجرد مساكن، بل هي تحف فنية تعكس ثروة أصحابها وذوقهم الرفيع.

ووفقًا لما ورد في صحيفة Times of India، فإن هذه القائمة قد تتغير باستمرار مع ظهور قصور جديدة أو توسعة القصور الحالية.

قصر إستانا نورول إيمان، بروناي

ويُعتبر هذا القصر رسميًا أكبر قصر في العالم، وهو مقر إقامة سلطان برونا. يتميز بمساحة شاسعة تتجاوز 200 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 1700 غرفة و250 حمامًا و110 مواقف للسيارات.

قصر ذي وان، الولايات المتحدة

ويقع هذا القصر الفخم في بل إير، لوس أنجلوس، ويُعد من أغلى العقارات في العالم. يتميز بتصميمه المعاصر الفريد ومساحته الشاسعة التي تبلغ حوالي 6800 متر مربع.

فيلا ليوبولدا، فرنسا

وتقع هذه الفيلا الفاخرة على ساحل الريفييرا الفرنسية، وتشتهر بحدائقها الخلابة وإطلالاتها البانورامية على البحر الأبيض المتوسط، تم تصميمها على الطراز الباروكي، وتضم العديد من الغرف الفاخرة والمسابح.

قصر لا ريفري، الولايات المتحدة

ويُعتبر هذا القصر من أضخم القصور في الولايات المتحدة، ويقع في ولاية فلوريدا، ويتميز بتصميمه الفريد الذي يجمع بين العناصر الكلاسيكية والمعاصرة، ويضم العديد من المرافق الترفيهية الفاخرة.

قصر فرساي الحديث، الولايات المتحدة

وتم تصميم هذا القصر المستوحى من قصر فرساي الشهير في فرنسا، ويقع في ولاية نيويورك، ويتميز بتصميمه الفخم والراقي، ويضم العديد من الغرف الفاخرة والقاعات الكبيرة.

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