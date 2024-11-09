طريق ضيق ومفيش مطاعم.. 20 صورة لأغرب وأبعد جزيرة في العالم

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كتبت- شيماء مرسي

تتميز جزيرة "تريستان دا كونها" بعدم وجود مطاعم أو فنادق كما أن الشواطئ ليست آمنة للسباحة وفي منتصف الجزيرة يوجد بركان عملاق ولا يمكن السفر إليها بالطائرة حيث لا يوجد مطار.

وتقع هذه الجزيرة البريطانية في المحيط الأطلسي الجنوبي، ويبلغ عرضها 8 أميال، لذا تعد "الجزيرة الأكثر بعدا عن بقية العالم من حيث عدد السكان"، وفقا لموقع "slate".

وتأسست القرية في أوائل القرن التاسع عشر وتسكنها 70 أسرة جميعها من المزارعين.

ويتم توفير الكهرباء من خلال مولدات الديزل والطريق الوحيد في الجزيرة عبارة عن مسار ضيق متعرج محاط بمنازل ريفية ومزارع بطاطس وأبقار متجولة، وتخلق المنحدرات البركانية الشاهقة والضباب المنخفض أجواء منعزلة وضبابية.

ويوجد متجر بقالة، ولكن يجب على السكان تقديم الطلبات قبل أشهر حتى يمكن تحميل البضائع على سفن الصيد وتسليمها.

وقد يتسبب سوء الأحوال الجوية في حدوث تأخيرات من خلال جعل الهبوط على الجزيرة مستحيلا.

بالإضافة إلى الزراعة، يعتمد السكان على بيع الهدايا التذكارية والحرف اليدوية وطوابع البريد النادرة.

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