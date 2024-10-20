عمل للثعبان إنعاش قلبي.. فيديو لرجل يقوم بأمر غير متوقع

نجا من الموت.. سائق يهرب من الشرطة بأعجوبة وهذا ما فعله "فيديو"

كتبت- شيماء مرسي

أثار مقطع فيديو لرجل من ولاية جوجارات الهندية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يجري عملية إنعاش قلبي رئوي لثعبان فاقد الحركة.

وتلقى ياش تادفي صائد الثعابين الهندي مكالمة هاتفية بشأن ثعبان طوله قدم واحدة (3048) متر عثر عليه مستلقيا ونافق.

وعندما وصل إلى المكان، لاحظ أن الثعبان لا يتحرك، وبالرغم من ذلك حاول بذل قصارى جهده لإنعاشه.

وبدأ الرجل في إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي للثعبان دون أي تفكير، وأمسك الثعبان من رقبته وفصل فكيه ونفخ فيه الهواء لمدة 3 دقائق تقريبا.

وحاول صائد الثعابين 3 مرات وفي المحاولة الثالثة تحرك الثعبان قليلا.

وأثار الفيديو دهشة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بتصرف الرجل الجريء.

وبعد العملية الناجحة، تم تسليم الثعبان الذي عاد إلى الحياة مرة أخرى إلى إدارة الغابة.

لينك الفيديو:

Vadodara youth & Snake Rescuer Yash Tadvi brings Snake back to life with Mouth-to-Mouth CPR! #vadodara pic.twitter.com/MP1DFHLYst — My Vadodara (@MyVadodara) October 16, 2024

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