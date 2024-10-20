إعلان

لحظات مرعبة.. 10 صور لـ شاب ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات القطار

09:00 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لحظات مرعبة.. 10 صور لـ شاب ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات القطار
  • عرض 10 صورة
    لحظات مرعبة.. 10 صور لـ شاب ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات القطار
  • عرض 10 صورة
    لحظات مرعبة.. 10 صور لـ شاب ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات القطار
  • عرض 10 صورة
    لحظات مرعبة.. 10 صور لـ شاب ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات القطار
  • عرض 10 صورة
    لحظات مرعبة.. 10 صور لـ شاب ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات القطار
  • عرض 10 صورة
    لحظات مرعبة.. 10 صور لـ شاب ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات القطار
  • عرض 10 صورة
    لحظات مرعبة.. 10 صور لـ شاب ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات القطار
  • عرض 10 صورة
    لحظات مرعبة.. 10 صور لـ شاب ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات القطار
  • عرض 10 صورة
    لحظات مرعبة.. 10 صور لـ شاب ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات القطار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

في حادث لا يصدق، نجا شاب أرجنتيني من الموت بأعجوبة بعد أن كاد أن يدهسه قطار مسرع.

وفقا لصحيفة "dailymail" وموقع "hindustantimes"، أظهر مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة التي كان فيها البالغ من العمر 24 عاما منشغلا بهاتفه في محطة "ترينيس أرجنتينوس، وهو يسير عبر الحواجز الفاصلة بين المسارات دون أن يلاحظ القطار المسرع.

وبينما كان على وشك الدخول إلى مسار القطار، تعرض لإصابة مفاجئة على جانب الشارع، ما دفعه للتراجع بسرعة.

في تلك اللحظة، كان القطار يقترب بسرعة كبيرة، ولكنه لحسن الحظ اصطدم بالشاب بشكل طفيف، ما أدى إلى سقوط هاتفه المحمول على الأرض.

اقرأ أيضا:

خطر خفي.. علامات إذا ظهرت عليك احذر تناول البيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول طبق من السبانخ ليلا.. فوائد مذهلة

مشاجرة بين طيار ومساعدته على المرحاض.. لن تتوقع ماذا حدث؟

احذري الزواج منهم.. رجال 3 أبراج "عينهم زايغة"

تفسير حلم رؤية سلسلة ذهب في المنام لابن سيرين.. مفاجأة للعذباء

منوعات نجاة شاب عجلات القطار نجاة شاب من الموت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وسط صدمة.. سيدة تستيقظ من الموت قبل دفنها بدقائق

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)