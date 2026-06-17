تستمد العقارات الفاخرة مكانتها ليس فقط من العقار نفسه، بل من موقعه أيضا، ففي أنحاء العالم، اكتسبت بعض الشوارع والأحياء سمعة طيبة كمساكن للمليارديرات والمشاهير.

وبفضل عناصر مثل التفرد، والروعة المعمارية، والموقع المتميز، ومحدودية المعروض من المساكن، تعد هذه الشوارع من بين الأغلى في العالم، وفيما يلي خمسة من أغلى هذه الشوارع، بحسب بيانات جمعتها مجلةLuxuryEstate Journal.

شارع الأميرة جريس.. موناكو

شارع الأميرة جريس، الذي يتمتع بموقع متميز على ساحل موناكو المطل على البحر الأبيض المتوسط، أغلى شارع سكني في العالم، وتجعله خصوصيته الفريدة، ومحدودية المعروض من الأراضي، وبيئته الضريبية المواتية، وقربه من المرافق الفاخرة، وجهة مفضلة للأفراد ذوي الثروات الطائلة من جميع أنحاء العالم، ويتجاوز متوسط سعر العقارات السكنية الفاخرة فيه 92 ألف دولار أمريكي للمتر المربع، بما يعادل أكثر من 4.5 مليون جنيه مصري.

ميدان إيتون.. لندن

تقع ساحة إيتون في حي بلغرافيا الراقي، وتشتهر بساحاتها الأنيقة وحدائقها الفخمة ومساكنها التاريخية العريقة، يجذب هذا المكان مشترين دوليين من ذوي الدخل المرتفع الباحثين عن منازل واسعة، وسحر تاريخي، وإمكانية الوصول إلى أحد أرقى أحياء لندن، ويبلغ متوسط سعر العقارات السكنية المتميزة به نحو 68400 دولار أمريكي للمتر المربع، بما يعادل 4 ملايين جنيه مصري.

شارع مونتين.. باريس

شارع مونتين، الواقع في الدائرة الثامنة بباريس، رمز للفخامة والرقي، إذ يشتهر بمتاجر المصممين الراقية، وهندسته المعمارية الأنيقة، وموقعه المتميز، حيث يجمع بين فخامة السكن وبريق أحد أهم أحياء الموضة في العالم، ويبلغ متوسط سعر العقار السكني حوالي 64800 دولار أمريكي للمتر المربع، بما يعادل 3.5 مليون جنيه مصري.

تشين ووك.. لندن

شارع تشين ووك، الممتد على طول ضفة نهر التايمز في تشيلسي، أحد أرقى العناوين السكنية في لندن، ويشتهر الشارع بإطلالاته الخلابة على النهر، ومنازله التاريخية، وتراثه الثقافي الغني، حيث استقطب على مر الأجيال فنانين وكتابا وشخصيات بارزة، ويبلغ متوسط سعر المتر المربع للمنازل الفاخرة فيه حوالي 61200 دولار، بما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه مصري

شارع الجادة الخامسة (الستينيات - الثمانينيات).. نيويورك

يمثل هذا الجزء المتميز من الجادة الخامسة، المطل على سنترال بارك، بعضا من أكثر العقارات السكنية المرغوبة في مانهاتن، وتساهم المباني الفخمة التي تعود لما قبل الحرب، والإطلالات الخلابة على المدينة، وقربها من متاجر التجزئة الفاخرة والمعالم الثقافية، في جاذبيتها الدائمة لدى المشترين الأثرياء، ويبلغ متوسط سعر العقارات السكنية في هذه المنطقة حوالي 58600 دولار أمريكي للمتر المربع، بما يعادل 3 ملايين جنيه مصري.

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