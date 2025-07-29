"حيلة بصرية" في المتاجر تجعلك تدفع أكثر.. تجنب هذه الأرفف

حذر خبراء التسوق من حيلة شائعة تستخدمها المتاجر الكبرى لدفع المستهلكين إلى إنفاق المزيد من الأموال دون أن يلاحظوا ذلك، تتمثل في وضع المنتجات الأغلى على مستوى العين داخل الرفوف.

استراتيجية "المخطط"

وكشفت منظمة "Which" البريطانية، المعنية بحقوق المستهلك، أن هذه الاستراتيجية المعروفة باسم "المخطط" تهدف إلى زيادة المبيعات، حيث تُباع المنتجات الموضوعة على مستوى العين بشكل أسرع من غيرها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعلق البروفيسور غراهام كيندال، أستاذ بحوث العمليات بجامعة نوتنغهام، قائلاً: "مستوى العين هو مستوى الشراء".

حيلة في المتاجر لتحفيز الإنفاق

وضرب التقرير مثالًا بعرض عبوة شاي PG Tips بسعر 2.98 جنيه إسترليني على الرف العلوي في أحد متاجر "أسدا"، بينما وضعت أكياس الشاي ذات العلامة الخاصة بالمتجر، والتي تفوقت في اختبارات التذوق، بسعر 2 جنيه إسترليني على الرفوف السفلية.

وأشار الخبراء إلى أن موقع المنتج داخل الممر يؤثر أيضًا على قرار الشراء؛ فالمنتجات الموضوعة في بداية الممر غالبًا ما تكون أقل جودة، لأن المستهلك يحتاج وقتًا لاتخاذ قرار الشراء، كما أشاروا إلى أن المتاجر تضع السلع الأساسية مثل الحليب والبيض في أماكن متباعدة وأقصى نقاط المتجر، مع استخدام لافتات ملونة وعروض خاصة لتحفيز الإنفاق.

ولتفادي هذه الخدع، ينصح الخبراء بإعداد قائمة مشتريات والالتزام بها، وعدم إغفال النظر إلى الرفوف السفلية حيث تخزن الخيارات الأرخص وأحيانا الأفضل جودة.

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