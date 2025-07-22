لن تتوقع ما وجده العلماء في محل آيس كريم.. مفاجأة

كتبت – نرمين ضيف الله

في واقعة أثرية غير مسبوقة، اكتشف علماء آثار بولنديون قبرًا لفارس من العصور الوسطى في حالة ممتازة من الحفظ، وذلك تحت موقع كان يضم سابقًا محل آيس كريم شهير في مدينة غدانسك الساحلية شمال بولندا.

قبر يعود إلى قرون مضت وسط مركز المدينة التاريخي

وأعلنت شركة ArcheoScan البولندية للأبحاث الأثرية عن الاكتشاف، مشيرة إلى أن القبر عُثر عليه في موقع “لودزيارنيا ميش”، محل آيس كريم شعبي كان يقع عند تقاطع شارعي سوكينيتشا وجرودزكا في منطقة “شرويدميشيه”، وهي قلب المدينة القديمة لغدانسك، وفق موقعي “nypost” و”foxnews”.

قبر فارس من العصور الوسطى تحت محل آيس كريم سابق في قلب مدينة بولندية مزدحمة

ويعتقد الباحثون أن الموقع كان في القرن الثالث عشر مقبرة بجانب أقدم كنيسة معروفة في المدينة، مبنية من خشب البلوط الذي تشير تحاليل التأريخ الشجري إلى أنه قُطع في عام 1140 ميلادية، ما يجعلها أقدم كنيسة خشبية موثقة في بولندا.

يعود التابوت الحجري المكتشف إلى أواخر القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الرابع عشر، وقد نُحت من حجر الكلس المستورد من جزيرة جوتلاند السويدية.

وتظهر على التابوت صورة لرجل يقف منتصبًا مرتديًا درعًا من السلاسل المعدنية (Chainmail) وسراويل مدرعة، ممسكًا بسيف ودرع، وهي دلالات واضحة على مكانته كمقاتل من طبقة النبلاء.

ورغم تعرض الحجر لبعض الأضرار، فإن ملامح الرأس والقدم اليسرى وتفاصيل الدروع والأسلحة لا تزال مرئية بوضوح، في مشهد يثير إعجاب الباحثين نظرًا لهشاشة الحجر الكلسي وسهولة تأثره بمرور الزمن.

أثناء الحفر، تمكن الفريق من رفع غطاء القبر بعناية، ليكشف عن هيكل عظمي محفوظ في وضع تشريحي سليم، ما يؤكد أن التابوت كان يغطي القبر الفعلي للفارس. وأظهرت القياسات الأولية أن طول الفارس يتراوح بين 165 و175 سم، وهو أطول من المتوسط في تلك الحقبة.

ورغم غياب أي مقتنيات جنائزية بجوار الجثمان، يخطط العلماء لإجراء تحاليل إضافية على الهيكل العظمي، تشمل تحاليل جينية لمعرفة عمر الفارس عند الوفاة وتاريخه الصحي، إلى جانب تحاليل النظائر للكشف عن نمط حياته ونظامه الغذائي، مع احتمالية تتبع أي صلات قرابية مع مقابر أخرى قريبة.

كما أبدى الفريق الأثري نيته في إجراء عملية إعادة بناء لملامح وجه الفارس باستخدام تقنيات حديثة.

قالت شركة ArcheoScan إن الاكتشاف يُعد “واحدًا من أهم الاكتشافات الأثرية في بولندا في السنوات الأخيرة”، إذ يُلقي الضوء على طقوس الدفن والرمزية المرتبطة بها في العصور الوسطى، لا سيما في مناطق النفوذ الديني والسياسي.

ورغم الفرضيات الأولية التي ربطت القبر بفرسان التوتوني، لم يعثر الباحثون على أي نقوش أو دلائل تؤكد انتماء الفارس لهذا التنظيم العسكري الديني المعروف في العصور الوسطى.

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