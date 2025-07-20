احتفلت بطلاقها على يخت فاخر.. بلوجر تثير جدلا بعد انفصالها

احتفلت بطلاقها على يخت فاخر.. بلوجر تثير جدلا بعد

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت صانعة المحتوى المغربية "ديجي مها" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعدما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحتفل بطلاقها بطريقة غير متوقعة على متن يخت فاخر.

"أغلقت بابا كان يؤلمني".. رسالة ديجي مها

علقت "ديجي مها" على الفيديو بكلمات معبرة ولها صدى خاص لدى الكثيرين، قائلة: "أغلقت بابا كان يؤلمني، وفتحت باب حياة جديدة، أخيرا مطلّقة وبخير الحمد لله".

تفاصيل الاحتفال

احتفلت وسط أجواء مليئة بالفرح والأغاني رفقة صديقاتها المقربات، وظهرت بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود أنيقا مزينا بالتطريزات، مع وضع مكياج ناعم، واختارت تسريحة شعر مرفوعة للأعلى.

كما اختارت ديكور الحفل باللون الأسود، ليكمل الأجواء الفاخرة والأنيقة للاحتفال، بينما ارتدت صديقاتها أيضا فساتين باللون الأسود.

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