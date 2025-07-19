هل تسمع أصواتا غير موجودة؟- اعرف السر وراء ذلك

كتبت- أسماء مرسي:

سماع أصوات في رأسك لا يسمعها الآخرون هو شكل شائع من الهلوسة السمعية، هذه ليست أصواتا حقيقية، بل هي تصورات يُنشئها عقلك، حتى وأنت مستيقظ، ما يجعلها تبدو حقيقية للغاية للشخص الذي يسمعها.

يسمع الأشخاص المصابون بالهلوسة السمعية أصواتا مألوفة أو غير مألوفة، وقد تكون مخيفة أو مريحة، وفقا لموقع "news-medical".

أنواع الأصوات المسموعة

تختلف أنواع الأصوات المسموعة باختلاف شدة الحالة النفسية للشخص، وتشمل ما يلي:

نداء الاسم: سماع صوت ينادي اسم الشخص عندما لا يكون هناك أحد حوله.

أصوات خفيفة قبل النوم: سماع أصوات خفيفة عند الاستعداد للنوم.

أصوات مستمرة: سماع أصوات داخل الرأس بشكل مستمر.

أصوات خارجية متوهمة: الشعور بسماع أصوات خارجية، ثم إدراك أنها أصوات داخل الأذنين.

أفكار الآخرين: تصور سماع أفكار أو مشاعر الآخرين، أو الاعتقاد بأن الآخرين يسمعون أفكارك.

أصوات مخيفة: أصوات تأمر بأفعال خطيرة أو تحاول التحكم في السلوك.

أصوات داعمة ومساعدة: سماع أصوات إيجابية تقدم الدعم أو المساعدة.

حوارات داخلية: سماع صوتين أو أكثر يتجادلان داخل الرأس.

أسباب سماع الأصوات

هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى التي تؤدي إلى سماع الأشخاص للأصوات،مثل:

الحوادث المؤلمة

يكون سماع الأصوات نتيجة لحادث مؤلم حدث في وقت مبكر من حياة المريض، أو نتيجة للمعاناة من اضطراب الانفصال.

الاعتداء أو الإساءة

عندما يتعرض شخص ما للإساءة أو الاعتداء، تظهر أصوات أو صور المعتدي في ومضات.

الأرق

يؤدي قلة النوم أيضا إلى سماع أصوات، رغم أن هذا لا يحدث في الحياة اليومية بشكل عام.

الآثار الجانبية للأدوية

يسمع الناس أصواتا كأثر جانبي لبعض الأدوية أو العقاقير، أو أثناء فترة تعافيهم من بعض الدورات الطبية.

وفاة شخص عزيز

يحدث هذا عندما يفقد الشخص عزيزا جدا على قلبه، يتخيل أن المتوفى يناديه أو يتحدث إليه نتيجة لعدم قدرته على تحمل الخسارة.

أصوات النوم

تظهر هذه الأصوات قبل النوم أو بعده، حيث يكون العقل في حالة أحلام، وتختفي هذه الأصوات عند الاستيقاظ التام.

الهلوسة السمعية والفصام

الهلوسة السمعية من الأعراض الشائعة للأشخاص الذين يعانون من مرض الفصام، وهو اضطراب نفسي مزمن وشديد يؤثر على مشاعر الشخص، أفكاره، وسلوكياته.

يفقد المصابون به تواصلهم مع الواقع ويعانون من أعراض مُنهكة، مثل سماع ورؤية أشياء غير موجودة، ويشعرون بأن أفكارهم يتم التحكم بها.

اقرأ أيضا:

خطر خفي لقلبك وأسنانك.. احذر تغميس البسكويت في الشاي

ما سر الشعور بالتعب بعد تناول الخبز؟.. مفاجأة

إحداها تبدأ من 17 جنيها.. 4 فواكه تخفض الكوليسترول وتحمي القلب

أغرب 5 علاجات تجميلية في التاريخ.. أبرزها فضلات التماسيح

"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم