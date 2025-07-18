طالبة تُمنع من حضور حفل بمدرستها.. فستانها أثار الجدل

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة من نوعها، مُنعت الطالبة كورتني رايت، البالغة من العمر 12 سنة من حضور يوم الثقافة في مدرستها "بيلتون" بوارويكشاير، بسبب ارتدائها فستانا يحمل العلم البريطاني.

كانت كورتني ترغب في الاحتفال بهويتها البريطانية وتاريخ فرقة "Spice Girls"، لكن المدرسة اعتبرت فستانها "غير مقبول"، وتم إخراجها من الحفل وإجبارها على الجلوس في الاستقبال حتى حضر والدها لاصطحابها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

رد فعل الوالد

عبر والد كورتني، ستيوارت فيلد، عن صدمته الشديدة من قرار المدرسة.

وأشار إلى التناقض الواضح حيث سُمح لبعض الطلاب بارتداء النقاب والملابس النيجيرية التقليدية، بينما مُنع آخرون من التعبير عن ثقافاتهم.

أوضح الأب أن ابنته شعرت بالحرج الشديد والاستياء العميق بسبب هذه المعاملة، وشدد على أنها طالبة متفوقة لم تواجه أي مشكلات سابقة، تأثرت سلبًا بهذا الموقف.

ورغم اعتذار المدرسة لاحقًا، لم تعد كورتني تشعر بالراحة تجاه ما حدث أو تجاه فكرة ارتداء الفستان مرة أخرى، ما يعكس الأثر النفسي للقرار على الطالبة.

كما انتقد "فيلد" تصرفات المدرسة التي رآها تتعارض بشكل مباشر مع رسالة الإدماج والتنوع التي كان من المفترض أن يروج لها يوم الاحتفال بالثقافة.

وأضاف أن المدرسة لم تطبق مبادئ الشمولية التي تدعيها، ما أدى إلى شعور ابنته بالعزلة وعدم التقدير.

اعتذار المدرسة

أصدرت المدرسة بيانًا تعتذر فيه عن هذا التصرف، واتخاذ خطوات عملية لتجنب تكرار مثل هذه المواقف.

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