"استاكوزا زرقاء وكبدة 10 كجم".. بلوجر تثير الجدل بوصفات غريبة (فيديو)

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت البلوجر السعودية وجدان محمد، المتخصصة بتقديم وصفات متنوعة ومبتكرة، مؤخرا حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تقديمها لسلسلة من الوجبات "الغريبة" وغير التقليدية.

أطباق بحجم وتكوين غير مألوف

لم تقتصر وجدان على تقديم وصفات جديدة، بل قدمت تجارب طهي تتحدى المألوف في الحجم والمكونات، أبرز الأطباق التي شاركتها أثارت دهشة واستغراب الكثيرين:

استاكوزا زرقاء عملاقة

لفتت استاكوزا ضخمة بلونها الأزرق اللافت الأنظار، حيث قدمتها وجدان بصوص غني من الزبدة والثوم والكزبرة، ما أثار تساؤلات حول مصدر هذا النوع النادر وحجمه المذهل.

كبدة بقر عملاقة بوزن 10 كيلوجرامات

طبق آخر فاجأت به متابعيها، حيث قامت بطهي قطعة كبدة بقر تزن 10 كيلوجرامات، وهو حجم غير معتاد للاستهلاك المنزلي أو حتى في المطاعم العادية.

أخطبوط بطول مترين

كما عرضت أخطبوطا هائلا يبلغ طوله مترين، وقامت بتحضيره بطريقة طهي غير تقليدية.

خصر البقرة

لم تتوقف عند المأكولات البحرية، بل قامت أيضا بطهي "خصر بقرة" كاملة، والتي تعرف بـ"الريش"، هذا الطبق، الذي عادة ما يُقدم في المطاعم المتخصصة بكميات أقل، قدمته بحجم كبير.

سمكة بوزن 7 كيلوجرامات

قدمت أيضا سمكة بوزن 7 كيلوجرامات، قامت بطهيها بالكامل في الفرن دون قلي.

جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

تباينت آراء متابعيها حول أطباقها الفريدة، أشاد البعض بجرأتها وابتكارها، معتبرين محتواها ترفيهيا يجذب المشاهدات.

بينما انتقد آخرون أطباقها بشدة، واصفين إياها بـ "المبالغ فيها" و"غير المقبولة".

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