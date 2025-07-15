واقعة غريبة.. سيدة تبيع طفليها لسبب صادم وهذا ما حدث لها

كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، تسببت أم صينية في غضب شعبي بعد الكشف عن أنها باعت ابنيها لتمويل النصائح لمقدمي البث المباشر، بل إنها ذهبت إلى حد تعمد إنجاب طفل ثانٍ بغرض بيعه فقط.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا"، تبلغ هوانج من العمر 26 عامًا، وهي في الأصل من مقاطعة قوانجشي في جنوب الصين ولم تحصل إلا على تعليم ابتدائي، وكانت طفلة متبنية، ونتيجة لافتقارها إلى التعليم والرعاية من والديها بالتبني، غادرت المنزل في سن مبكرة.

ثم انتقلت بعد ذلك إلى فوتشو بمقاطعة فوجيان في جنوب شرق الصين وعملت في وظائف غريبة لكسب عيشها.

وفي أكتوبر عام 2020، أنجبت ابنها الأول، لكن بسبب ضائقة مالية وغياب هوية والده، لم تتمكن من تربيته، وقررت بيعه لتتخلص من مشكلته، وعلم مالك المنزل الذي تسكن فيه بنيتها فأراد شرائه لابنه العقيم، الذي يرغب في إنجاب طفل منذ سنوات.

واشترت عائلة المالك، الطفل الرضيع بمبلغ 45 ألف يوان (6300 دولار أمريكي)، حيث أخذت المال وأنفقته بأكمله في إكرامية مذيعي البث المباشر.

وعندما نفدت أموالها، لجأت هوانج إلى البحث عن رجل من أجل إنجاب منه طفل آخر بهدف بيعه والتربح بعد ولادته، وهو ما حدث في عام 2022.

وأنجبت هوانج ابنا ثانيا أطلق عليه اسم جويو وباعته إلى وسيط مقابل 38 ألف يوان (5300 دولار أمريكي)، والذي أعاد بيع الطفل مقابل 103 آلاف يوان (14 ألف دولار أمريكي).

هوانج أنفقت كل الأموال على الإكراميات للمذيعين في البث المباشر، وشراء الملابس وغيرها من العناصر الباهظة الثمن باستخدام العائدات.

وفي 13 أبريل 2022، تم الإبلاغ عن هوانج للسلطات للاشتباه في ارتكابها جريمة احتيال، وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى وجود سجلات دردشة على هاتفها المحمول تتعلق ببيع الأطفال.

وجرى إنقاذ الصبيين من قبل الشرطة في أبريل 2022 وتم وضعهما تحت رعاية إدارات الشؤون المدنية المحلية.

وفي الثامن من يوليو، حكمت محكمة الشعب بمنطقة فوتشو جينآن على هوانج بالسجن لمدة خمس سنوات وشهرين بتهمة الاحتيال والاتجار، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 ألف يوان (4 آلاف دولار أمريكي)، وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التعاطف معها، ورفع الُحكم إلى 30 عاما، بسبب جرائمها.

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