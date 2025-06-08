رجل يشعل النار في منزله لسبب صادم.. لن تتخيل ما حدث

كتب – سيد متولي

مُشعلو الحرائق مهووسون بالنار، لكن جيمس براون، البالغ من العمر 26 عامًا، من نورثمبرلاند بالمملكة المتحدة، وُصف بأنه مهووس برجال الإطفاء أكثر من الحرائق.

في عالم مثالي، كان ليكون هو نفسه رجل إطفاء، لكن الأمور لم تسر على هذا النحو، فاكتفى بإلاعجاب برجال الإطفاء عن بُعد والاتصال بإدارة الإطفاء باستمرار، عندما لم يعد ذلك كافيًا، قرر إشعال النار في منزله لمجرد رؤية رجال الإطفاء وهم يعملون، بحسب odditycentral.

بدأت الواقعة عندما وصلت فرقة الإطفاء إلى منزل في أشينجتون، بعد أن اتصل مالكه بخدمات الطوارئ للإبلاغ عن حريق، قال إن شراراتٍ كانت تتطاير من عداد الكهرباء، وأن بعض أغطية أسرته القماشية الموضوعة على لوح تقطيع قد اشتعلت فيها النيران.

وتمكن رجال الإطفاء في النهاية من إخماد حريق صغير وفصل التيار الكهربائي، للتأكد من عدم وجود حريق آخر، وبعد 90 دقيقة فقط، اتصل براون مرة أخرى بفرقة الإطفاء للإبلاغ عن حريق آخر.

في المرة الثانية، اضطر رجال الإطفاء إلى إخماد النيران مجددًا في الفراش، وعندما سألوا صاحب المنزل عن سبب الحريق، ألقى اللوم مجددًا على عداد الكهرباء، لم يكن هذا منطقيًا، لأن رجال الإطفاء فصلوا الكهرباء عن المنزل، فبدأوا يشتبهون في أن الحريق مُدبر .

ووفقًا لسجلات المحكمة، صوّر جيمس براون رجال الإطفاء وهم يسارعون لإخماد الحريق، وبدا متحمسًا جدًا لوجودهم في منزله، وظهر فحص بسيط لسجلاته أن الشاب البالغ من العمر 26 عامًا اتصل بإدارة الإطفاء 80 مرة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وقد أقر براون نفسه في النهاية بذنبه في تهمتي إشعال حريق متعمد، متجاهلًا تعريض حياة الآخرين للخطر.

وقال القاضي روبرت آدامز خلال حكمه: "لقد ذكرتَ، في عالم مثالي، أنك ستكون رجل إطفاء، ولديك اهتمامٌ بخدمات الإطفاء، من الواضح أنه هوسٌ بك".

وأضاف: "يبدو أن اهتمامك الأساسي هو التواصل مع خدمات الإطفاء بدلًا من إشعال الحرائق، أنت تُبدد موارد فرقة الإطفاء، والتي كان من الممكن استخدامها في أمورٍ أكثر أهمية حيث تكون الأرواح في خطر، آمل أن تكون قد تعلمتَ درسًا".

وفي الشهر الماضي، حُكم على جيمس براون بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين، مع 150 ساعة عمل غير مدفوعة الأجر، عقابًا له على جرائمه التي ارتكبها، وصرح محاميه بأنه "يشعر بندم شديد" ويسعى حاليًا للحصول على مساعدة للتخلص من هوسه، إذ امتنع عن الاتصال بإدارة الإطفاء منذ اعتقاله.

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